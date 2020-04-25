قيادي بمستقبل وطن: ذكرى تحرير سيناء تظل مثالا للتضحية والفداء في سبيل الوطن

أكد المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ذكرى تحرير أرض سيناء المباركة ستظل دائما وأبدا فخرا لأبناء مصر المخلصين كأروع مثال على التضحية والفداء في سبيل الوطن.





وأضاف "الهواري"، في بيان له اليوم، أنه منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، وسيناء تشهد صحوة تنموية واسعة تشمل كافة مناحي الحياة، لم تشهدها هذه البقعة الغالية من أرض مصر، إلا في عهد الرئيس السيسي.





وأشار القيادي بـ"مستقبل وطن"، إلي أن التاريخ سوف يسطر أيضا بحروف من نور دور الرئيس السيسي في اهتمامه الكبير وغير المسبوق في تاريخ الدولة المصرية بالتنمية الشاملة والحقيقية في سيناء والمشروعات القومية الكبرى داخل سيناء، باعتبار هذا الأمر ضروري ووجوبي لتأمين الجبهة الشرقية للبلاد والقضاء على الإرهاب والخروج من الوادي الضيق إلى آفاق أخرى تمت تهيئتها لهذا الهدف.



