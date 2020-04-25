أخبار الفن | أول تعليق من ميس حمدان على إعلان الملابس الداخلية.. أخطاء مسلسلات رمضان 2020

حرص «صدى البلد» على التواصل مع الفنانة ميس حمدان، بعد حالة الجدل التي أثيرت حول أغنيتها في إعلان إحدى شركات الملابس الداخلية، المعروض عبر الفضائيات المختلفة ضمن الموسم الرمضاني.

مع بدأ عرض اولى حلقات مسلسلات رمضان 2020 تبدأ العين في رصد كل شيء بالمرصاد للكشف عن كل ما هو مختلف وجديد او مثير للجدل او لفت الانتباه حول وقوع اصحاب العمل الدرامي في هفوة.

علامات استفهام على مشهد الاعتداء على الفنان هيثم شاكر، ضمن أحداث الحلقة الأولى لمسلسل «حب عمري» ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

تصدرت الفنانة نبيلة عبيد، مؤشرات البحث على محرك جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض مسلسلها الجديد "سكر زيادة" الذي تخوض فيه السباق الرمضاني بجانب نادية الجندي.









نشر عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهر فيها وهو يشرب من زجاجات الخمر، ليثير الجدل مجددا بين متابعيه.





تصدر الفنان محي إسماعيل، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد حلوله ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي في الموسم الجديد من برنامج "شيخ الحارة" الذي يعرض على مدار شهر رمضان المبارك 2020.









تصدر الفنان أحمد العوضي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تجسيده شخصية "عشماوي" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار".



