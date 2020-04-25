رمضان المظاليم.. السكران: الفراخ والمحاشي طعامى المفضل

وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان فأكد علي أنه يتناول جميع الأطعمة بدون استثناء ،ولكن المحاشي والبطاطس بالفراخ هى الأكلات الأقرب إلي قلبه علي الفطار ،أما عن السحور فيفضل تناول الجبن والفول والزبادي علي وجبه السحور .







وأضاف "السكران " عن طقوسه اليوميه بشهر رمضان حيث أنى أقوم بصلاة الفجر والنوم والصحيان لاداء صلاة الظهر ،وقراءة القرآن لوقت صلاة العصر ،والجلوس مع الأولاد لآذان المغرب .





وأضاف السكران بعد صلاة المغرب جماعة مع الأولاد ننتظر لصلاة العشاء والتراويح أيضا ،علي عكس السابق حيث كنا نؤدي صلاة التراويح بالمسجد قبل انتشار فيروس كرونا والقرار بغلق المساجد .





وأختتم السكران " حديثه بأنه دائم علي ختم القران الكريم ثلاث مرات بشهر رمضان ، وتمنى ذوال الغمة لقضاء صلاة عيد الفطر المبارك مع أهل ملوى بأستاد ملوى كالمعتاد عليه بالسنين الماضية .