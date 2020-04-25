برشلونة يرسم خطة استعادة نيمار
السبت 25/أبريل/2020 - 04:12 م
نيمار
يواصل نادي برشلونة الإسباني إصراره الشديد على استعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وكان نيمار غادر برشلونة في صيف 2017، متجها إلى باريس سان جيرمان، بعدما قام النادي الباريس يدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده، والمقدر بـ 222 مليون يورو. وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن برشلونة استبعد خيار اللجوء إلى الفيفا لتخليص نيمار من باريس سان جيرمان، لأن النادي لا ينوي دفع 170 مليون يورو. وأضافت الصحيفة، أن برشلونة ينوي التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن ضم نيمار، مع إدخال بعض اللاعبين في الصفقة، لتخفيض المقابل المادي. وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 13 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجّل خلالهما 13 هدفا وصنع 6 آخرين.