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مرأة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 11:31 م
طرق لزيادة الوزن
طرق لزيادة الوزن فى رمضان
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نهى هجرس
يعانى العديد من الأشخاص بسبب النحافة، ولا يستطيعوا زيادة وزنهم بشتى الطرق، ولكن بعض الأطعمة السريعة التى تحتوى على سعرات عالية يمكن أن تعمل على زيادة الوزن.

كشفت الدكتورة سهام سوقيه أخصائي التغذية والصحة، إحدى الوسائل لزيادة الوزن هي الفواكه المجففة. 

كما أنها فرصة لتتناول ما تحب وتشتهي من الفواكه دون موسمها مثل (الزبيب / التوت البري / المشمش / الخوخ / التين / التمر )

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و الكثير من الفواكه التي قد تكون بديلًا لوجبات سريعة التحضير وعالية بالسعرات ولذيذة وبديلة للحلويات الغير صحية التي لا ننصح بها

وإذا كنت لا ترغب بالفواكه المجففة يمكنك تناول الموز والمانجا يعتبران من أفضل الفواكه يحتويان على سعرات حرارية عالية

كل حبة مانجو متوسطة الحجم تحوي ما يقارب 130 سعرة حرارية
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