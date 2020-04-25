آمنة نصير: سيدنا محمد جاء في وقت احتاجته فيه البشرية.. فيديو

قالت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إن الإنسانية كانت تحتاج إلى نور سيدنا محمد لأنه نور للعقل والعقيدة والعين والسلوك والطريق.





وأضافت آمنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نور النبي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور للمسالك المختلفة في حياة البشر".





وتابعت: "قبل ظهور سيدنا محمد كانت الديانات بدأت في الانحسار، وسيدنا محمد جاء في الوقت الذي كانت تحتاجه البشرية".





وأكملت: "عندما نتأمل في طفولة سيدنا محمد الذي حرم من الأب والأم وكم كان مؤلما هذا الأمر لشخصه الصغير".





ونوهت: "شهر رمضان من أجمل الشهور التي يمارس فيها العبد حالة الحساب النفسي في آخر اليوم".





وأضافت:" على كل فرد ان يجلس مع نفسه بعد صلاة العشاء في تلك الأيام المباركة من أجل حساب نفسه والتعرف عما فعلته في الخير او في الشر".



