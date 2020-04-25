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منوعات

العثور على ضفدع عمره ٤٠ مليون سنة.. صور

السبت 25/أبريل/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

اكتشف باحثون في أنتاركتيكا بقايا ضفدع يعود تاريخه إلى 40 مليون سنة ، كان يعيش  في فترة القارة المتجمدة ذات مناخ مختلف جذريًا عن الوقت الحالي.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم العثور على الرفات الضفدع في جزيرة سيمور ، في نهاية شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في منطقة قريبة من الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية.


 ووجد الفريق ، الذي شارك في قيادته توماس مورس من المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي ، جمجمة وعظم الورك من ضفدع يعتقد أنه جزء من عائلة Calyptocephalellidae.


تعرف هذه البرمائيات الصغيرة الأكثر شيوعا باسم الضفادع الخوذة ، ولا يزال موجود في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية ، ومعظمها في الأراضي المنخفضة في تشيلي ، حيث تكون درجات الحرارة دافئة ورطبة.


وكان من غير المحتمل أن يعيش الضفدع ذو الخوذات لفترة طويلة في ظروف التجمد في القارة القطبية الجنوبية اليوم ، لكن الاكتشاف يقدم رؤية جديدة لمدى استمرار عيش الضفدع لفترة في القارة القطبية الجنوبية في الماضي الساحق.

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