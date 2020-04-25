العثور على ضفدع عمره ٤٠ مليون سنة.. صور

اكتشف باحثون في أنتاركتيكا بقايا ضفدع يعود تاريخه إلى 40 مليون سنة ، كان يعيش في فترة القارة المتجمدة ذات مناخ مختلف جذريًا عن الوقت الحالي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم العثور على الرفات الضفدع في جزيرة سيمور ، في نهاية شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في منطقة قريبة من الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية.

ووجد الفريق ، الذي شارك في قيادته توماس مورس من المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي ، جمجمة وعظم الورك من ضفدع يعتقد أنه جزء من عائلة Calyptocephalellidae.

تعرف هذه البرمائيات الصغيرة الأكثر شيوعا باسم الضفادع الخوذة ، ولا يزال موجود في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية ، ومعظمها في الأراضي المنخفضة في تشيلي ، حيث تكون درجات الحرارة دافئة ورطبة.

وكان من غير المحتمل أن يعيش الضفدع ذو الخوذات لفترة طويلة في ظروف التجمد في القارة القطبية الجنوبية اليوم ، لكن الاكتشاف يقدم رؤية جديدة لمدى استمرار عيش الضفدع لفترة في القارة القطبية الجنوبية في الماضي الساحق.