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فيديوجراف.. تحركات لوقف إعلان قطونيل

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:00 ص
فيديوجراف.. تحركات
فيديوجراف.. تحركات لوقف إعلان قطونيل
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محمود فايد - إعداد: ايمان عبداللطيف

شهدت الساعات الماضية العديد من الانتقادات بعد عرض إعلان شركة قطونيل المعروفة بإنتاج الملابس الداخلية، وظهر فى الإعلان الفنانة ميس حمدان.


ميس حمدان شهدت العديد من التعليقات الساخرة بسبب كوبليه "ابن الجيران عاجبنى عضلاته وبوكسراته"، ما أدى إلى إثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعى وطالب الكثير من المتابعين بعدم متابعة الإعلان ووقفه.

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ولمزيد من التفاصيل حول التحركات لوقف إعلان قطونيل، شاهد الفيديوجراف التالى:

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