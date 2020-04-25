خبير: سيناء تمر بمرحلة التأسيس لانطلاقة اقتصادية كبرى

قال الدكتور وليد جاب الله ، الخبير الاقتصادى، إن لجهود تنمية سيناء عوائد اقتصادية على المدى القريب والبعيد.





وأوضح جاب الله خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "إكسترا" تقديم رانيا هاشم،أن العائد الاقتصادى على المستوى القريب، هو ما يحدث بالفعل من توفير آلاف فرص العمل للشباب فى المشاريع التى تنشئها الدولة على أرض سيناء.

وتابع الخبير الاقتصادى: أن المرحلة الحالية مرحلة تأسيس لإنطلاقة كبيرة على المستوى الاقتصادى فى سيناء، معقبا:" ليس فى سيناء فقط وإنما باقى محافظات مصر".

وكشف الدكتور وليد جاب الله،أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى إعادة للدولة قدرتها المالية ، إضافة إلى إعادة ثقة المؤسسات التمويلية الدولية فى الاقتصاد المصرى وبالتالى توفير التمويل للمشاريع على أرض سيناء.

وأشاد الخبير الاقتصادى بسرعة الدولة في إنشاء مشاريع البنية التحتية والتي تعتبر باكورة التنمية فى سيناء، لافتا إلى أهمية دخول القطاع الخاص فى مشاريع التنمية.