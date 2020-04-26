الجابوري والعصيدة .. طقوس قبائلية لا تنقطع في رمضان بأسوان

شهر رمضان المبارك.. شهر الخير والبركات.. يهل علينا كل عام.. وتشهد مع هذا الشهر الكريم إحياء العديد من الطقوس والعادات والتقاليد فى المأكولات والمشروبات وغيرها الكثير.









وفى هذا الصدد تلقى " صدى البلد " الضوء على أبرز هذه الطقوس والتى تشتهر بها قبائل العبابدة والبشارية الذين ينتشرون بين محافظتى البحر الأحمر وأسوان









العبابدة والبشارية قبائل عريقة ما زالوا متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم سواء في الملبس أو المأكل أو المشرب أو الاحتفال بقدوم شهر رمضان، والذى يتميز بعادات وتقاليد خاصة فى الأكلات والمشروبات وقضاء الليالي الرمضانية فى أجواء إحتفالية خاصة.





ومن أشهر أكلات شهر رمضان هي "السلات والجابوري" بينما لا تخلو مائدة الإفطار من الألبان والتمر وفي السحور الرايب والعصيدة .









ومن جانبه أوضح الشيخ عبد المجيد عثمان شيخ مشايخ العبابدة أن "العصيدة" تعد من أهم الأكلات التي يتم تناولها خلال الإفطار والسحور، ويتم تجهيزها من الدقيق والماء والعسل واللبن، وتستخدم عادة عقب الإفطار وأثناء الترحال في الصحراء في غير رمضان لسهولة تجهيزها وتحتوي على قيمة غذائية، ومازالت قبائل العبابدة والبشارية تحافظ على عاداتها وتقاليدها وتحرص على توريثها لأبنائها لتكون عنوانا مميزا لهم.













وكانت تتميز قبائل العبابدة والبشارية بأنهم كانوا فى الماضي يعتمدون على النجوم والهلال في الصيام والإفطار، وكانوا يكملون الشهر 30 يومًا إذا كانت السماء غير صافية وتعذر عليهم رؤية الهلال.







