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اقتصاد

لمواجهة تداعيات كورونا.. الاتحاد المصري للتأمين يتبرع بـ 10 ملايين لصندوق تحيا مصر

السبت 25/أبريل/2020 - 04:57 م
الاتحاد المصرى للتأمين
الاتحاد المصرى للتأمين
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علياء فوزى
وافقت الجمعية العمومية لاتحاد شركات التأمين على دعم صندوق تحيا مصر بـ 10 ملايين جنيه.

وقال الاتحاد فى بيان له، إن عمومية الاتحاد وافقت على التبرع ب 10 ملايين جنيه لدعم أنشطة الصندوق فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد. 

وأطلق الاتحاد المصرى للتأمين فى الاول من ابريل الجارى  مبادرة بالتنسيق مع جمعية الأورمان بشأن الأسر الأكثر تضررًا من الطقس السييء وفيروس كورونا فيما يخص المواد الغذائية والتكافل النقدى.

وتقضى هذه المبادرة بتبرع كل من يريد من العاملين بالقطاع سواء الأفراد أو الشركات بقطاعي التأمين والوساطة بالتبرع لجمعية الأورمان بمبلغ ألف جنيه لكل أسرة لتأمين طعام لمدة شهرين للأسرة، ويمكن لمن يرغب التبرع لأى عدد من الأسر حسب رغبته.

وساهم فى المبادرة عدد من شركات التأمين والوساطة العاملة بالسوق مساهمتها فى المبادرة منها جى آى جى للتأمين مصر، ووثاق للتأمين التكافلى بقيمة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وانعقدت الجمعية العمومية للاتحاد عبر الإنترنت بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور 32 شركة لتأمينات الممتلكات والحياة من أصل 37 شركة عضوًا بالجمعية العمومية إلى جانب ممثل عن الهيئة.

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