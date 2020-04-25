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اقتصاد

تركيا تدعم اقتصادها بنحو 29 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 05:18 م
اقتصاد تركي
اقتصاد تركي
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رويترز

قال وزير المالية التركي براءت البيرق اليوم إن قيمة الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا بلغت 200 مليار ليرة (28.7 مليار دولار).


كان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في بادئ الأمر عن حزمة بقيمة 100 مليار ليرة لدعم الاقتصاد في 18 مارس وأرجأ مدفوعات الدين وخفض العبء الضريبي في بعض القطاعات، ومنذ ذلك الحين وسعت أنقرة تدريجيا نطاق هذه الإجراءات.


وسجلت تركيا 3122 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الجمعة فيما بلغت حصيلة الوفيات 2600.

 

وقال البيرق في تسجيل مصور نشره على تويتر ”القيمة الإجمالية للخطوات التي اتخذناها حتى الآن بلغت 200 مليار ليرة“.

 

وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل تمويلا يصل إلى 107.4 مليار ليرة لنحو 120 ألف شركة لدعمها في مواجهة الجائحة. كما جرى تخصيص 16.8 مليار ليرة إضافية لدعم التجار.

 

وصرح الوزير بأن 4.4 مليون أسرة حصلت على دعم مالي بقيمة ألف ليرة لكل منها وجرى تخصيص 22.3 مليار ليرة في المجمل لتوفير الاحتياجات الأساسية لنحو أربعة ملايين مواطن.

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