كيف يتم تطوير لقاح للقضاء على فيروس كورونا؟.. تفاصيل

فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي تسبب أمراضًا مثل الزكام والالتهاب التنفسي الحاد الوخيم ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وأطلق العلماء على الفيروس الجديد اسم سارز كوف 2.
ومع أن تطوير اللقاحات قد يستغرق سنوات في العادة، إلا أن الباحثين لم يبدأوا بتطوير لقاح كوفيد 19 من الصفر وأظهرت الأبحاث السابقة طرق فعالة وسريعة للتخلص من فيروس كورونا وتوفير لقاح.
ووفقا لموقع مايو كلينك، توجد فوق سطح فيروسات كورونا كياناتٌ شوكية الشكل تسمى بروتين S وتعني كلمة كورونا "التاج"، وسُميت هذه الفيروسات كذلك لأن الكيانات الشوكية التي تعلوها تاجية الشكل.
ويَعلق بروتين S بأسطح الخلايا البشريةواللقاح الذي يستهدف هذا البروتين يمنعه من الارتباط بالخلايا البشرية ويمنع الفيروس من التكاثر.
ومع أن تطوير اللقاحات قد يستغرق سنوات في العادة، إلا أن الباحثين لم يبدأوا بتطوير لقاح كوفيد 19 من الصفر وأظهرت الأبحاث السابقة طرق فعالة وسريعة للتخلص من فيروس كورونا وتوفير لقاح.
ووفقا لموقع مايو كلينك، توجد فوق سطح فيروسات كورونا كياناتٌ شوكية الشكل تسمى بروتين S وتعني كلمة كورونا "التاج"، وسُميت هذه الفيروسات كذلك لأن الكيانات الشوكية التي تعلوها تاجية الشكل.
ويَعلق بروتين S بأسطح الخلايا البشريةواللقاح الذي يستهدف هذا البروتين يمنعه من الارتباط بالخلايا البشرية ويمنع الفيروس من التكاثر.