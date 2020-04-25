أخبار العلوم والتكنولوجيا| تسريب مواصفات هاتف إل جي LG Velvet .. احذف هذه الرسالة إذا تلقيتها فورًا

كشفت شركة Epic Games، المطورة للعبة القتال الشهيرة فورتينايت Fortnite، أن الحفل المقام أمس كجزء من الجولة العالمية للعبة، والذي يترأسه مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت Travis Scott، جمع أكثر من 12.3 مليون لاعب متزامن على الهواء مباشرة، والذي يحقق رقما قياسيا جديدا للعروض التى تقدما الشركة.

قدمت شركتا أبل Apple وجوجل Google، عددا من التحديثات حول التفاصيل الفنية لنظام تتبع الاتصال المشترك والخاص بفيروس كورونا المستجد COVID-19، الذي تنويان إطلاقه الشهر المقبل.









فى معظم الأحيان يسعى معظم مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها واتساب، لبعض الخصوصية وعدم التحدث مع أشخاص بأعينهم، إلا أنه فور رؤيتهم أونلاين يتم سؤالهم مع من يتحدثون وأشياء من هذا القبيل، الأمر الذى يسبب الغضب الشديد لهم فيكون الحل السريع هو تعليق التطبيق فورًا.

امنع مواقع الويب من التجسس عليك عبر الكاميرا والميكروفون.. اعرف ازاى



ازدادت خلال الفترة الأخيرة التقارير التي تشير إلى تجسس الهاكرز على ضحاياهم من خلال كاميرا الويب أو الميكروفون، لا سيما عندما يقوم المستخدم بزيارة بعض مواقع الويب والتى ترسل له نافذة منبثقة عند الزيارة الأولى تطلب منه إعطاءها الإذن للوصول إلى كاميرا الويب أو الميكروفون في جهازه.

آبل Apple تستخدم معالجات آيفون iphone فى أجهزة ماك mac





تخطط شركة Apple اَبل الأمريكية عملاقة التكنولوجيا فى العالم لإضافة معالجها الرئيسي المستخدم مؤخرًا فى أجهزة آيفون iphone و آيباد ipad، لكومبيوتر Mac الخاصة بها.

فيسبوك يختبر ميزة جديدة تعرض موقع المستخدمين أعلى المنشورات







