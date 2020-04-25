أخبار العلوم والتكنولوجيا| تسريب مواصفات هاتف إل جي LG Velvet .. احذف هذه الرسالة إذا تلقيتها فورًا

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أعلنت شركة إل جي LG، عن تاريخ إطلاق هاتفها الذكي الجديد LG Velvet، وذلك من خلال حدث عبر الإنترنت يوم 7 من شهر مايو المقبل.
انتشرت رسالة نصية جديدة على نظام التشغيل التابع لآبل iOS، تتسبب في عطل أجهزة لآيفون وآيباد التى تتلقها بسببب سلسة من معينة من النصوص، والتى تجبر أجهزة آيفون على الإغلاق.
يتشابه هاتف أبل الأحدث iPhone SE، مع جهاز آيفون 8، حيث يأتي بنفس تصميم وحجم الشاشة بقياس 4.7 بوصة.
أفاد تقرير جديد نشره موقع "theinformation"، بأن شركة فيسبوك تسعى إلى وضع إعلانات في تطبيق واتسآب وبالتحديد ضمن ميزة الحالة الشبيهة بميزة القصص على إنستجرام.
كشفت شركة Epic Games، المطورة للعبة القتال الشهيرة فورتينايت Fortnite، أن الحفل المقام أمس كجزء من الجولة العالمية للعبة، والذي يترأسه مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت Travis Scott، جمع أكثر من 12.3 مليون لاعب متزامن على الهواء مباشرة، والذي يحقق رقما قياسيا جديدا للعروض التى تقدما الشركة.
قدمت شركتا أبل Apple وجوجل Google، عددا من التحديثات حول التفاصيل الفنية لنظام تتبع الاتصال المشترك والخاص بفيروس كورونا المستجد COVID-19، الذي تنويان إطلاقه الشهر المقبل.
فى معظم الأحيان يسعى معظم مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها واتساب، لبعض الخصوصية وعدم التحدث مع أشخاص بأعينهم، إلا أنه فور رؤيتهم أونلاين يتم سؤالهم مع من يتحدثون وأشياء من هذا القبيل، الأمر الذى يسبب الغضب الشديد لهم فيكون الحل السريع هو تعليق التطبيق فورًا.
ازدادت خلال الفترة الأخيرة التقارير التي تشير إلى تجسس الهاكرز على ضحاياهم من خلال كاميرا الويب أو الميكروفون، لا سيما عندما يقوم المستخدم بزيارة بعض مواقع الويب والتى ترسل له نافذة منبثقة عند الزيارة الأولى تطلب منه إعطاءها الإذن للوصول إلى كاميرا الويب أو الميكروفون في جهازه.
تخطط شركة Apple اَبل الأمريكية عملاقة التكنولوجيا فى العالم لإضافة معالجها الرئيسي المستخدم مؤخرًا فى أجهزة آيفون iphone و آيباد ipad، لكومبيوتر Mac الخاصة بها.
يختبر عملاق التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك ميزة جديدة تعمل على زيادة الشفافية، خصوصًا للأشخاص الذين يستخدمون المنصة للترويج عن المنتجات والأعمال التجارية، كما يعمل فيسبوك على إضافة العديد من السياسات والشروط التى تحمى المستخدمين.