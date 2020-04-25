تنفيذا لقرار الرئيس.. الإفراج عن 4011 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء.. فيديو

عقد قطاع السجون لجانا؛ لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .





كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقى "الإفراج الشرطي" لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلًا .





جاء ذلك؛ تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.





كما يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.





ويأـي القار أيضا تفعيلا للدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.