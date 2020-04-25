الصحة النفسية: دليل إرشادى للأدوية النفسية لمصابى فيروس كورونا

اصدرت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الدليل الارشادى للأدوية النفسية الخاصة بفيروس (COVID – 19 ) ويشمل الاعراض الجانبية النفسية الخاصة ببروتوكول الدواء الخاص بالفيروس والادوية النفسية المصرح بها للاستخدام اثناء الاصابة بالفيروس.









وأكدت إدارة علاج الإدمان بالأمانة الانتهاء من وضع البرنامج العلاجي الموحد الذي سيتم تطبيقه في كل أقسام الادمان في مستشفياتها.





وأوضحت الدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان أن البرنامج يحمل اسم "تعافي" وقد تم إعداده طبقا للبرامج العلمية المثبتة بالأدلة والمعتمدة دوليا ، وتم البدء بالفعل في تطبيق البرنامج في الأقسام الداخلية في كل مستشفيات الأمانة.









وقررت الأمانة نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد واتباع لإجراءات الوقاية ومنع التجمعات تتطبيق البرنامج مع المرضى المتعافين من الإدمان والمترددين للمتابعة في برنامج الرعاية النهارية ، باستخدام التقنيات المختلفة عن طريق الانترنت ، حيث تم إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب لعرض محاضرات تثقيف نفسي للمتعافين بصورة مبسطة.





ياتي ذلك بناء على اهتمام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بتطوير خدمات علاج الإدمان المقدمة في المستشفيات التابعة لها.



