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أخبار البلد

"الرقابة الصحية" تخصص 20% من بدلات أعضائها لدعم صندوق تحيا مصر

السبت 25/أبريل/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إن مجلس إدارة الهيئة قرر تخصيص ٢٠% من بدلات أعضائه لمدة ثلاثة أشهر لدعم صندوق تحيا مصر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي عقد22 أبريل الجاري.


وأوضح اسماعيل، أنه تم اتخاذ هذا القرار ايمانا بدور الهيئة في دعم الدولة  لمواجهة هذه الأزمة وأهمية تكاتف الجميع.

وأشاد بدور الحكومة المصرية في تخصيص نسبة من رواتب القيادات لدعم صندوق تحيا مصر لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا والتي تأثرت بها الكثير من العمالة غير المنتظمة وأسرهم.
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