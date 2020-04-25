"الرقابة الصحية" تخصص 20% من بدلات أعضائها لدعم صندوق تحيا مصر

قال الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إن مجلس إدارة الهيئة قرر تخصيص ٢٠% من بدلات أعضائه لمدة ثلاثة أشهر لدعم صندوق تحيا مصر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي عقد22 أبريل الجاري.









وأوضح اسماعيل، أنه تم اتخاذ هذا القرار ايمانا بدور الهيئة في دعم الدولة لمواجهة هذه الأزمة وأهمية تكاتف الجميع.



