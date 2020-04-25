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رياضة

سبب غريب وراء اختيار كلينت ديمبسي نجم توتنهام للقميص رقم 2

السبت 25/أبريل/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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أحمد هاني

سلَّط الإذاعي كريم خطاب، في اليوم الثاني من شهر رمضان، الضوء، على حكاية القميص رقم "2"، عبر حكايتين، وذلك خلال برنامجه المذاع على إذاعة "نجوم إف إم".


وقال خطاب: "الحكاية الأولى، للأمريكي كلينت ديمبسي، لاعب توتنهام الإنجليزي السابق، والذي أثار تساؤلا عن كيف لصانع ألعاب أن يرتدي القميص رقم 2؟ وأجاب الأمريكي ديمبسي على هذا السؤال، بأنه كان يرتدي هذا الرقم مع توتنهام، نظرًا لعشقه للموسيقى، في حين كان يعشق مغني الراب "deuce"، علمًا بأن هذا الاسم يعني 2 في ورق الكوتشينة والنرد".


كلينت يعد الهداف التاريخي للمنتخب الأمريكي، برصيد 57 هدفا، متساويا مع لاندون دونوفان، كما حصل على وصافة الدوري الأوروبي عام 2010 مع فولهام خلف أتلتيكو مدريد، واعتزل عام 2018.


وخاض 15 عاما في مسيرته الدولية ومع الأندية، حيث لعب لأندية نيو أنجلاند ريفولشن الأمريكي ثم فولهام وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.


وأضاف: "الحكاية الثانية ، مع ويلفريد بوني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، وبعد تألقه في صفوف سوانسي، انتقل المهاجم الإيفواري إلى صفوف مانشستر سيتي، وقرر ارتداء رقم 2، رغم أن الرقم 9 كان متاحا، وعلق بوني على هذا الأمر قائلًا، إنه رقم خاص بالنسبة له، كما أنها الفترة الثانية التي يقضيها داخل نادي سوانسي، ما دفعه لارتداء الرقم 2".

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