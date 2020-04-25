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محافظات

ضبط 23 كيلو ياميش و70 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بدمياط

السبت 25/أبريل/2020 - 05:47 م
كميات اللحوم الغير
كميات اللحوم الغير صالحة
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زينب الزغبي
شنت مديرية التموين بدمياط بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة الرائد احمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين بدمياط ، حملة تفتيشية على الاسواق  ومحلات بيع الياميش والسلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 كيلو ياميش غير صالح للاستهلاك ومنتهية الصلاحية باحد المحال التجارية الخاصة بيع السلع الغذائية بمدينة دمياط، كما تم ضبط 70 كيلو لحوم مجمدة ومفروم غير صالحة.

كما تم خلال الحملة  تحرير 3 محاضر لعدد 3 محال تجارية لعدم استيفتاء الاشتراطات الصحية،  وتم اخطار النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

ياتى ذلك في اطار الرقابة والمتابعة المستمرة لاسواق خلال شهر رمضان الكريم، و تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.
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