خفض اسعار الفائدة بـ3 بنوك حكومية.. تعرف على القيمة الجديدة

خفضت 3 بنوك حكومية هي " مصر، الأهلي، القاهرة" سعر الفائدة علي حسابات التوفير بنسبة 2% بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي تقليص اسعار الفائدة بمتوسط 3% علي المعاملات المصرفية.





وينشر "صدي البلد" اسعار الفائدة بتلك البنوك بحسب الشرائح والأوعية الإدخارية.





بنك مصر:





حدد بنك مصر 5 شرائح لحساب التوفير، اولها من 1500 جنيه لـ5 آلاف جنيه حيث يصل عائد الفائدة فيها لـ3.25% كعائد شهري و 3.5% للعائد ربع السنوي، و 3.65% للعائد النصف سنوي و 3.75% للعائد السنوي.





أما الشريحة الثانية للحساب البالغ 5 آلاف جنيه و لا يتجاوز 50 ألفا، بحيث تصل فائدته 3.75% للعائد الشهري و 4% للربع سنوي و 4.125% للنصف سنوي و 4.75% للسنوي.





الشريحة الثالثة لمن يصل حجم حسابه أكثر من 50 ألف جنيه ولا يتجاوز ربع مليون جنيه بحيث تكون فائدته 4.25% للعائد الشهري و 4.5% للعائد ربع سنوي و 4.625% للعائد نصف سنوي و 4.75% للعائد السنوي.





الشريحة الرابعة لمن يتجاوز حجم حسابه ربع مليون ولا يتعدي النصف مليون جنيه، حيث يكون عائده الشهري 4.75% و العائد الربع سنوي بـ5% و النصف سنوي بـ5.125% و السنوي بـ5.25%.





أما الشريحة الخامسة والأخيرة فلمن يتجاوز حسابه أكثر من نصف مليون جنيه حيث يتم احتساب العائد الشهري بنسبة 5.25% و الربع سنوي بـ5.5% و النصف سنوي بـ5.625% و السنوي ب5.75%.





وفي البنك الأهلي:





حدد البنك الأهلي 4 شرائح لحساب التوفير، يبدأ فتح الحساب بدون احتساب عائد بقيمة ألف جنيه.





ويتم احتساب العائد علي الشريحة الأولي للحساب الذي يصل حجمه لنحو 3001 جنيه حتي 5ألاف جنيه بحيث يكون العائد الشهري 3.55% و الربع سنوي بـ3.6% و النصف سنوي بـ3.65% و السنوي بـ3.75%.





أما الشريحة الثانية فتبدا لمن يتجاوز حجم حسابه أكثر من5001 جنيه حتي 100 ألف جنيه، حيث يصل العائد الشهر بنسبة 4.3% و الربع سنوي بنسبة 4.35% و النصف سنوي بـ4.4% و السنوي بـ4.5%.





والشريحة الثالثة بأكثر من 100 ألف جنيه حتي 500 ألف جنيه، حيث يصل العائد الشهري نحو 5% و الربع سنوي بـ5.1% و النصف سنوي بـ5.15% و السنوي بـ5.25%.





أما الشريحة الرابعة والأخيرة لمن يتجاوز حجم حسابه النصف مليون جنيه فأكثر، فتصل العائد الشهري له 5.7% و الربع سنوي بـ5.75% و النصف سنوي بـ5.85% و السنوي بـ6%.





وفي بنك القاهرة، اذ حدد البنك 4 شرائح لحساب التوفير بحيث يصل الحد الأدني لفتح الحساب بدون عائد لـألف جنيه.





الشريحة الأولي لمن يصل حسابه لـ5آلاف جنيه و لا يجاوز الـ100 جنيه، حيث يصل عائد الفائدة الشهري لـ3.25% والربع سنوي بـ3.4% و النصف سنوي بـ 3.5% و السنوي بنسبة 3.6%.





أما الشريحة الثانية فلمن يتجاوز حسابه 100 ألف جنيه و لا يتعدي مليون جنيه، حيث يصل عائد الفائدة الشهري نحو 3.4% و الربع سنوي بـ3.5% و النصف سنوي بـ 3.6% و السنوي بـ3.75%.





والشريحة الثالثة لمن يصل حجم حسابه أكثر من مليون جنيه حتي 2 مليون جنيه، حيث يصل العائد الشهري نحو 4.5% و الربع سنوي بـ4.75% و النصف سنوي بـ 5% و السنوي بـ5.25%.





وأخيرا الشريحة الرابعة لمن يتجاوز حجم حسابه 2 مليون جنيه، حيث يصل الشهري نحو 7% و الربع سنوي 7.25% و النصف سنوي بـ 7.5% و السنوي بـ7.75%.