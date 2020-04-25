فرض حجر إجباري على منزل في مسطرد بعد ظهور حالات مصابة بكورونا

فرضت الأجهزة المعنية والأمنية بالقليوبية حجرا إجباريا علي منزل في منطقة مسطرد بشبرا الخيمة بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا لأسرة سائق توك توك.





ومن المقرر رفع العزل بمنطقة المرجوشي في بهتيم غدا عقب انتهاء مدة العزل وسلبية نتاىج العينات التي أخذت لبعض الأهالي في 37 منزلا.





من ناحية اخرى تم التنبيه على قاطني المنزل بالعزل المنزلي داخل محل إقامتهم وفرض كردون أمني في المنطقة لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين مع تطهير وتعقيم المنزل والمنطقة بالكامل.





وسيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية وفي حالة ثبوت أي إصابات سيجري نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر خلال فترة العزل المقررة 14 يوما.





ووفرت الاجهزة المعنية كل احتياجات الأسرة من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن الاجتماعي.