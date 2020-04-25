عميد زراعة عين شمس: الاكتفاء بعمل بحث لطلاب فرق النقل بالكلية.. الهندسة تعلن تفاصيل المشاريع البحثية في هذا الموعد.. صيدلة حلوان تقدم نصائح لمرضى السكري فى شهر رمضان ..فيديو

_عميد زراعة عين شمس:
الاكتفاء بعمل بحث لطلاب فرق النقل بالكلية
_هندسة عين شمس تعلن تفاصيل المشاريع البحثية في هذا الموعد
_صيدلة حلوان تقدم نصائح لمرضى السكري فى شهر رمضان ..فيديو
_تشغيل كبائن آلية لتعقيم الأفراد بمستشفيات قنا الجامعية .. صور
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زارعة جامعة عين شمس، إنه سيتم تقييم طلاب المستويات الاول والثانى والثالث من خلال تقديم بحث فردى لكل طالب على حده في كل مقرر وسوف يعلن عنه بالموقع الرسمى والصفحات الرسميه للكلية.
أما طلاب المستوى الرابع والطلاب المسجلون في مواد التخلفات سوف يؤدون اختبار في هذه المواد.
وأضاف جلال، خلال تصريحاته لـ "صدي البلد": بالنسبة للجزء العملي سوف يؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة للطلاب فرق النقل في المعامل الخاصة بالكلية.
وأكد عميد تربية ان الدراسة يوف توقف عبر منصات التعلم الالكتروني بكليات الجامعة يوم الخميس ٣٠ ابريل ولا يتم احتساب درجات لأعمال السنة لفرق النقل للفصل الدراسي الثاني ربيع ٢٠٢٠ أو درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm حسب قرارات المجلس الاعلي للجامعات
وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.
وبالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.
وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
كذلك قرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أى حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.
حسم المجلس الأعلى للجامعات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الجامعات وقرار إلغاء الامتحانات التحريرية لطلاب فرق النقل واستبدالها بالمشروع البحثى أو الاختبار الإلكترونى، فإن كلية الهندسة أصدرت بيانا بشأن سير العملية التعليمة بالكيلة بأن يتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس رسالة بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل ٧ مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية.
حرصت كلية الهندسة على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات وأصدت عدة قرارت وهي:
توقف الدراسة عبر منصات التعلم الإلكتروني بكليات الجامعة يوم الخميس 30 أبريل.
لا يتم احتساب درجات لأعمال السنة لفرق النقل للفصل الدراسي الثاني ربيع 2020 أو درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm.
يتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس رسالة بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل 7 مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية.
تأجيل امتحانات مقررات التخلفات.
وسوف تصدر الكلية لاحقا المزيد من التفاصيل بخصوص الحالات المختلفة.
ومن المقرر أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الاختبارات الإلكترونية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 مايو المقبل.
أعدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من الفيديوهات التوعوية تتضمن نصائح صحية يومية خلال شهر رمضان المبارك ويقدم هذه النصائح مجموعة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بهدف رفع الوعى الصحي حول موضوعات طبية متخصصة.
وتشمل نصيحة اليوم التي تقدمها كلية الصيدلة تحت إشراف الدكتورة ايمان حجاج عميد الكلية والدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيديو لمرضى السكري جاء فيه التأكيد على ضرورة متابعة المريض للطبيب الخاص حتى يساعده على ضبط معدل السكر في الدم أثناء الصيام، حيث يصف الطبيب أنواعًا من الأغذية التي يجب على مريض السكري عدم تناولها بكثرة وأغذية أخرى يجب الإعتماد عليها.
وتشمل نصيحة اليوم لمرضى السكري أيضا ضرورة قياس السكر بشكل يومي في شهر رمضان ونصحه عند ملاحظة إرتفاع السكر بالدم بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى الطبيب، وكذا التوجيه عند الشعور بالدوخة أو الصداع إلى قياس نسبة السكر والتأكد من أنها لاتشكل خطورة على المريض.
كما تنصح بالبدء في تناول وجبة الإفطار عند الأذان مباشرة وتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات خفيفة صغيرة والبدء بتناول كوب ماء وحبات التمر إلى جانب المقبلات.
وقدم هذه النصائح والتوجيهات الصحية الدكتورة شاهندة محجوب بكلية الصيدلة بهدف الحفاظ على صحة الجسم، وأداء العبادات بسهولة و بيُسر وأمان دون خوف من داء السكرى.
أعلن الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن تركيب وتشغيل 2 كابينة تعقيم أفراد ضمن كبائن التعقيم التي وزعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الطواقم الطبية والعاملين بها والجمهور الخارجي.
أكد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من تخفيض العمل بالعيادات الخارجية وقوائم العمليات تأتي في إطار الالتزام بالمعايير والبروتوكولات التي وضعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إطار الحرص على سلامة جمهور المستشفيات الجامعية والفرق الطبية والعاملين من خطر الإصابة وانتشار فيروس كورونا المستجد كما تهدف الى المحافظة على تقديم الخدمة الصحية بقدر الإمكان.
وأضاف الدكتور سامر سعد فؤاد، المشرف على إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أن الكابينة تقوم برش الشخص المار من خلالها بصورة آلية والهدف منها تعقيم الأفراد من الفيروسات والأجسام الضارة التي قد تكون عالقة بأجسامهم وملابسهم خلال المعاملات اليومية.
وأشار فؤاد، إلى أنه تجرى عمليات رش يومي لجميع منشآت المستشفيات الجامعية بأدوات ومواد التعقيم المختلفة، حتى تكون بيئة العمل آمنه لمن يتواجدون فيها سواء الطاقم الطبى أو المرضى المترددين على المستشفيات.