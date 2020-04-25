محافظ القليوبية يتفقد تطوير مستشفى الخانكة المركزي بتكلفة 220 مليون جنيه ..صور

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مشروعات مدينة الخانكة القومية الجاري إنشاؤها ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي للوقوف على نسب التنفيذ يرافقه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة.





كما تفقد أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية حيث جرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال ووجه بتلافي تلك الملاحظات.





وقال محافظ القليوبية إن مستشفى الخانكة يبلغ تكلفة انشائه 220 مليون جنيه ويتكون من 110 أسرة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي وبلغت نسبة التنفيذ 95%، وجارى العمل على قدمٍ وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.