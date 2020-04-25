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محافظات

الغضبان يهنئ أبناء بورسعيد بالذكري 161 لتاسيس المدينة

السبت 25/أبريل/2020 - 07:11 م
مدينة بورسعيد
مدينة بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لابناء المحافظة بالذكري ال١٦١ لتاسيس مدينة بورسعيد. 

واكد المحافظ ان بورسعيد ولدت عملاقة منذ تأسيسها واصبحت مدينة عالمية بالاحداث التاريخية التي جرت علي ارضها منذ نشأتها حتي الان.

كما قدمت المدينة نجوم ساطعة من أبنائها في مختلف المجالات  واصبحت رمزا للبطولة والفداء لمصر امام العالم.

واضاف المحافظ بان بورسعيد في السنوات الخمس الاخيرة شهدت تحولا تاريخيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  لمشروعات تنموية عملاقة لم تحدث منذ نصف قرن من الزمان بهذا الحجم والتاثير في الاقتصاد القومي والتي جعلت من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.

كما شهدت مشروعات تنموية داخلية تمضي بالمحافظة ان تكون  جوهرة مدن البحر المتوسط.
واكد المحافظ ان القادم افضل باذن الله لبورسعيد وأبنائها في ظل منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها كل ربوع مصر  في الوقت الحالي
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