AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جرائم رمضان.. ابنة تمزق جسد والدتها العجوز في الإسماعيلية

السبت 25/أبريل/2020 - 07:11 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
انجي هيبة
تجردت فتاة من مشاعر الانسانية، وقامت بقتل والدتها بسبب رفضها العودة لطليقته. تلقي اللواء محمود هندى مدير مباحث الاسماعيلية اخطار من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الاسماعيلية، يفيد بورود بلاغ بالعثور عل جثة لسيدة فى العقد السادس من العمر بها طعنات داخل منزلها بقرية عين غصين بدائرة مركز الاسماعيلية.

 انتقل النقباء حسن رضوان ومحمد جبر وعمر الطحاوي وكلاء المباحث وتبين من الفحص والمعاينة لفريق البحث ان وراء ارتكاب الجريمة ابنة المجنى عليه 35 عام ربة منزل. واشارات التحريات ان خلافات نشبت بين الام المجني عليها والابنة المتهمة بسبب اصرار الابنة على العودة الى طليقها ووالد اطفالها الثلاثة ورفض الام المجنى عليها بشدة وقيامها باحضار عروسة للزوج من المتهمة لابعادها عن طليقها. وتمكن النقباء مصطفى جميل وملهم البلتاجي من ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى الجريمة. وأمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الاسماعيلية بتشريح جثة المجني عليها وسماع اقوال المتهمة باشراف يوسف الدفتار رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية ومحمد الطيب رئيس نيابات مركز الاسماعيلية ومحمود الرابط وكيل اول النائب العام ومعاينة الجثة وتحريات المباحث حول الواقعة وسماع اقوال الجيران .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربْ حتى الموت.. فتاة تقتل والدتها في البحيرة لتعنيفها على هذا الامر

حبس بائع بسوق الجمعة طعن زميله بالسكين في رقبته بالإسماعيلية

التصريح بدفن 12 جثة في حادث طريق الإسماعيلية الشرقية

علاقات جنسية وخيانة.. حكاية 3 زوجات في عداد الموتى على يد أزواجهن بالجيزة

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن التعافي من كورونا بالأجسام المضادة

رئيس الدفاع الحسني المغربي: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن أزمة أزارو

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟

دراسة تكشف عن موعد انتهاء فيروس كورونا في مصر والدول العربية

خفض اسعار الفائدة بـ3 بنوك حكومية.. تعرف على القيمة الجديدة

اختطفه فيروس كورونا وغسله زملاؤه.. القصة الكاملة لوفاة أول حالة من العاملين بـ عزل مطروح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟