جرائم رمضان.. ابنة تمزق جسد والدتها العجوز في الإسماعيلية





انتقل النقباء حسن رضوان ومحمد جبر وعمر الطحاوي وكلاء المباحث وتبين من الفحص والمعاينة لفريق البحث ان وراء ارتكاب الجريمة ابنة المجنى عليه 35 عام ربة منزل. واشارات التحريات ان خلافات نشبت بين الام المجني عليها والابنة المتهمة بسبب اصرار الابنة على العودة الى طليقها ووالد اطفالها الثلاثة ورفض الام المجنى عليها بشدة وقيامها باحضار عروسة للزوج من المتهمة لابعادها عن طليقها. وتمكن النقباء مصطفى جميل وملهم البلتاجي من ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى الجريمة. وأمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الاسماعيلية بتشريح جثة المجني عليها وسماع اقوال المتهمة باشراف يوسف الدفتار رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية ومحمد الطيب رئيس نيابات مركز الاسماعيلية ومحمود الرابط وكيل اول النائب العام ومعاينة الجثة وتحريات المباحث حول الواقعة وسماع اقوال الجيران .

تجردت فتاة من مشاعر الانسانية، وقامت بقتل والدتها بسبب رفضها العودة لطليقته. تلقي اللواء محمود هندى مدير مباحث الاسماعيلية اخطار من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الاسماعيلية، يفيد بورود بلاغ بالعثور عل جثة لسيدة فى العقد السادس من العمر بها طعنات داخل منزلها بقرية عين غصين بدائرة مركز الاسماعيلية.