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جمال شعبان عن كورونا: العالم بكل إمكانياته وقف عاجزا أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة .. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 07:12 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، إن  حال البشرية منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن تغير 180 درجة واغلقت مدن ودول ومطارات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جمال شعبان في  برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  العالم بكل حضارته وقف عاجزا أمام كائن لا يري بالعين المجردة وهو فيروس كورونا.

وتابع جمال شعبان:" فيروس كورونا لا يري وبالتالي البعض لا يعتقد انه هناك فيروس منتشر في العالم بأكمله".

واكمل جمال شعبان:" ابن سينا أول من تحدث عن الفيروسات منذ الف عام، وتحدث عن الأمراض المعدية ووصف الفيروسات على الرغم من انه لم يكن لديه إمكانات تمكنه من رؤية الفيروسات".

ولفت جمال شعبان:"  هناك فارق كبير بين الفيروسات والبكتيريا".
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