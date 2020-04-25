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رياضة

حققت نجاحات كبيرة.. طارق السعيد: قرار رحيلي عن الزمالك للأهلى كان طبيعيا

السبت 25/أبريل/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قال طارق السعيد نجم نادي الزمالك والأهلى ومنتخب مصر، إن قرار رحيله عن الزمالك للأهلى كان طبيعيا بعد أن استغنى عنه الأول.

وأضاف طارق السعيد فى مداخلة هاتفية مع سيف زاهر على قناة "أون سبورت"، أنه حقق نجاحات مع الأهلى على الرغم من ذلك كانت فترة التوهج الكروى كانت فى الزمالك - على حد قوله.

وعلى الجانب الآخر، قال زميل الأمس طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، إنه أحد أهم أسباب أهداف عبدالحليم على نجم القلعة البيضاء والهداف التاريخي لها بسبب عرضياتى من الجبهة اليسرى.

وأضاف طارق السيد: عبدالحليم على وحسام حسن هما أفضل رؤوس الحربة، الذين شاركت معهم وكثير ما كان العميد يعنفني فى غرفة الملابس بسبب اعتقاده بأنني متعمد إرسال الكرات لعبدالحليم على.
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