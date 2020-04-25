صوت الشعب يهنئ السيسي والقوات المسلحة والمصريين بعيد تحرير سيناء

وجة المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب التهنئة والتحية الممزوجة بالوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي و القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الثامنة والثلاثين مؤكدا ان يوم 25ابريل سيظل شاهدا على عظمة وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة خير أجناد الأرض.





وقال البراوي في تصريحات صحفية اليوم، إن "القوات المسلحة الباسلة فخر الرجال ومصنع الأبطال ودرع الوطن وابطالها جسدوا في أرض الفيروز أغلى ملحمة وطنية ارتوت بدماء الشهداء الأبرار الذين فتحوا أبواب ورايات النصر العظيم".





أضاف البراوي:"ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء والتي جاءت هذه المناسبة الغالية علينا هذا العام في شهر رمضان المبارك لتتجلي أسمى مقومات الحق والخير والعدل نجدد نحن قيادات وأمناء وأعضاء حزب صوت الشعب دعم ومساندة القوات المسلحة في حربها العادلة والشريفة ضد الإرهاب الأسود وخفافيش الظلام وأهل الشر وأعداء الحياة".



