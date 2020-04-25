فيديو.. أحمد بتشان يطرح دعاء "أنا شاكرك"

طرح الفنان الشاب أحمد بتشان دعاء ديني جديد "أنا شاكرك" بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعاون فيه مع الشاعر محمد عاطف، والملحن أحمد زعيمن والموزع الموسيقى توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

وتقول كلماته..

صحيت من نومي بتخيل

في رحمة ربنا علي الخلق

برغم ان الرضا قليل

وطبع الدنيا غرب وشرق

علي خطايا البشر صابر

و وياهم م بيقصرش

ولاد الارض بتكابر

وساجدة ملايكة تحت العرش





وهو تملي كرمه كبير

فاتح من السما الابواب

بيوصل رزقه حتي الطير

وكله بيتعمله مناب





يارب ساعدني اقربلك

قويني علي طاعتك

ماليش غيرك

ولا قبلك ولا بعدك ولا بعدك





سامحني وارضي بذنوبي

وصلح قلبي وعيوبي

ومهما هيبقي مكتوبي انا شاكرك



