جمال شعبان: كل فرد عليه التعامل مع الآخر على أنه مصاب بفيروس كورونا لإحداث التباعد الاجتماعي

قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، إن فيروس كورونا وضع العالم في حجمه الطبيعي، و تأكدنا من ان علم الإنسان محدود مهما تطور البشر.
وأضاف جمال شعبان في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تعرفنا على اهمية التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة للوقاية من العدوى بفيروس كورونا".
وتابع جمال شعبان:" يجب ان يتعامل الفرد مع كل فرد في المجتمع على انه مصاب بفيروس كورونا كي نحدث التباعد الاجتماعي بيننا ".
وتابع جمال شعبان:" فيروس كورونا لا يري وبالتالي البعض لا يعتقد انه هناك فيروس منتشر في العالم بأكمله".
واكمل جمال شعبان:" ابن سينا أول من تحدث عن الفيروسات منذ الف عام، وتحدث عن الأمراض المعدية ووصف الفيروسات على الرغم من انه لم يكن لديه إمكانات تمكنه من رؤية الفيروسات".
ولفت جمال شعبان:" هناك فارق كبير بين الفيروسات والبكتيريا".