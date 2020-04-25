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رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس تعاقده مع الأهلي

السبت 25/أبريل/2020 - 07:26 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف وائل القبانى نجم نادي الزمالك السابق عن كواليس توقيعه للنادي الأهلى قائلا: تواصلت مع مسئولى الأهلى بالفعل ووقعت، ولكن كان توقيع مشروط بعدم الإعلان فى ذلك الوقت لأن عقدي مع نادي الزمالك كان ممتدا لستة أشهر - على حد قوله. 

وقال القبانى انه ثم تم تسريب الأمر للإعلام بتوقيعي للأهلى وهو ما أغضب إدارة الزمالك حينها وعدلت عن القرار.

وأضاف القبانى: وقعت للأهلي لكني لم أحصل على عقد، أعطوني مبلغا بسيطا حينها وأعادته بعد ذلك، وتواصلت مع عدلي القيعي وكان مسافرا وطلبت منه العقد لأني لا أريد إتمام الصفقة.

وواصل : جلس معي ممدوح عباس وقال سأمنحك 100 ألف جنيه سنويا بخلاف عقدك في الزمالك.
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