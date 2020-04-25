نجم الزمالك السابق يكشف كواليس تعاقده مع الأهلي

كشف وائل القبانى نجم نادي الزمالك السابق عن كواليس توقيعه للنادي الأهلى قائلا: تواصلت مع مسئولى الأهلى بالفعل ووقعت، ولكن كان توقيع مشروط بعدم الإعلان فى ذلك الوقت لأن عقدي مع نادي الزمالك كان ممتدا لستة أشهر - على حد قوله.





وقال القبانى انه ثم تم تسريب الأمر للإعلام بتوقيعي للأهلى وهو ما أغضب إدارة الزمالك حينها وعدلت عن القرار.





وأضاف القبانى: وقعت للأهلي لكني لم أحصل على عقد، أعطوني مبلغا بسيطا حينها وأعادته بعد ذلك، وتواصلت مع عدلي القيعي وكان مسافرا وطلبت منه العقد لأني لا أريد إتمام الصفقة.





وواصل : جلس معي ممدوح عباس وقال سأمنحك 100 ألف جنيه سنويا بخلاف عقدك في الزمالك.