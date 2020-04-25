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منوعات

رغم الكورونا ... إقبال كبير من قبل المواطنين على محلات الكنافة والقطايف بالدقهلية

السبت 25/أبريل/2020 - 07:23 م
محلات الكنافة والقطايف
محلات الكنافة والقطايف
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مريم عزت _صلاح مهدى
من العادات التقليدية لدى المصريين فى شهر رمضان , شراء الكنافة والقطايف فهى من ابرز الحلويات فى هذا الشهر الكريم يجمع عليها الكبر والصغير . 

ورصدت عدسة "صدى البلد" الإقبال على الشراء في محافظة الدقهلية .


وللكنافة عدة أنواع منها الكنافة اليدوية التي تصنع بالطريقة التقليدية، حيث تصنع بواسطة كوب به ثقوب مما يطلق عليها اسم كنافة بلدي، إضافة إلى النوع الثاني من الكنافة وهي الكنافة الشعر، وذلك بسبب خيوطها الرفيعه التي تشبه الشعر وهذا النوع هز الأشهر لدى ربات المنزل.

أما النوع الثالث والأخير هو الكنافة المكينة، حيث أنه يصنع بواسطة الالة، وظهر في الآونة الأخيرة.

اما عن اسعارها : ف سعر الكيلو من الكنافة اليدوي أو ما يطلق عليها الكنافة البلدي يتراوح من ٨ الى ١١ جنيها.

سعر الكيلو من الكنافة الشعر يتراوح من ٧ الى ١٠ جنيهات.

سعر الكيلو من الكنافة المكينة يتراوح من ٧ الى ١٠ جنيهات
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