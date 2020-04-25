مرور الدقهلية يوزع إفطارا وإمساكيات على السائقين

و زعت إدارة مرور الدقهلية، فى ثانى أيام شهر رمضان الكريم، وجبات إفطار على الصائمين على الطرق السريعة وذلك بإشراف اللواء فاضل عمار، مدير امن الدقهلية وبقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة .





حيث شارك فى التوزيع العقيد إسلام رمزي، والمقدم الدكتور حاتم طه وكيلا الإدارة ،والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم دكتور عمرو الشربيني، رئيس وحدة القيادة، والمقدم احمد ابو الوفا رئيس قسم التراخيص والملازم اول محمد على ابو بكر و عدد من ضباط وافراد الإدارة.





و انتشرت فرق التوزيع قبل أذان المغرب مباشرة على كل مداخل ومخارج الطرق السريعة بالمنصورة، ووزعوا الوجبات على السائقين والمواطنين وسط ترحيب شديد منهم والذين قدموا التحية لرجال المرور موجهين الشكر لهم وتم توزيع نحو ١٠٠٠ وجبه و٥ آلاف امساكيه عليهم .



