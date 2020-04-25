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الكنيسى: الإسرائيليون كانوا يصرخون من هول قوة ابطالنا فى 1973

السبت 25/أبريل/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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أسامة علي

كشف الإعلامى حمدى الكنيسى نقيب الاعلاميين السابق، والذي غطى أحداث انتصار أكتوبر 1973 عن بطولات القوات المسلحة ورد فعلا الإسرائيليين آنذاك عندما تفاجأوا بالعبور.


وأوضح الكنيسى خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا" تقديم رانيا هاشم،أنه التقي بأحد أبطال القوات المسلحة شرق القناة والذى حرر احد الاماكن التى كان يستخدمها الإسرائيليون كحصن لهم.


وقال حمدى الكنيسى، إن البطل المصرى، أخبره برد فعل الاسرائيليين عند اقتحام الحصن وتمثل فى خروجهم من الحصن وهم يصرحون و مفزوعون من هول ما رأوه على يد أبطال مصر.


وأكد الاعلامى حمدى الكنيسى، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان من ضمن الذين خططوا فعليا لحرب اكتوبر 1973 ، وهذا ما لا يعلمه الكثير.


وكشف الكنيسى، أن الرئيس السادات اعتمد على التمويه وخداع الإسرائيليين ،حيث كانت توحى أفعاله أنه لن يدخل الحرب إطلاقا، فعلى سبيل المثال يوم 3 أكتوبر 1973، قبض مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين على قطار بالنمسا محملا باليهود استعدادا لـ هجرتهم إلى اسرائيل.

وتابع: جولدا مائير رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية آنذاك ذهبت للنمسا، للإفراج عن اليهود من قبضة الفلسطينيين، وفى ذات الوقت بعث الرئيس أنور السادات،  اسماعيل فهمى  وزير الخارجية المصري إلى النمسا ليبلغ جولدا مائير أن عمليات الاختطاف للاسرائيليين ستتوقف إذا دخلت إسرائيل في حل سلمى، الأمر الذي أوحى لجولدا مائير أن مصر لن تحارب فى 1973.

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