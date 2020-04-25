زوجان يطلقان اسم "كوفيد" على رضيعهما في الأرجنتين





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية؛ قرر زوجان من الأرجنتين، أن يخرجا عن المألوف في اختيار اسم رضيعهما وهو "covid"، ليتماشى اسمه مع الأحداث الجارية و كـأنها موضة.





وتلقى الزوجان سخرية شديدة من الجميع بداية من طاقم المستشفى ، و أسرتيهما ، و أصدقائهما.





وكان سبب عدم ترحيب أحد بذلك الاسم؛ لأنه بعد فترة سيكون علامة لفترة صعبة جدا مررنا بها.





وطلب الجميع من الزوجين ، أن يسارعا في تغيير اسم طفلهما، وأنها كانت مزحة لطيفة منهما و لكن لا يليق أن تكتمل.

يعيش العالم حالة من الذعر منذ شهور ، فلا يوجد موضوع أهم من حل أزمة جائحة كورونا التي سادت كل دول العالم وحصدت أرواح آلاف البشر في طريقها.