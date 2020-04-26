أول تعليق على إعلان قطونيل.. الأعلى للإعلام يتصدى للمخالفات التلفزيونية.. ولجنة الشكاوى تناقش التجاوزات وتؤكد: نطبق معايير تضمن احترام المشاهد وعدم بث أي مواد مسيئة

باللوائح القانونية الأعلى للإعلام يتصدى للمخالفات التلفزيونية

متابعات يومية للبرامج والمسلسلات التي تذاع في رمضان

حجب المادة الإعلامية أو 500 ألف جنيه غرامة للمخالفين

تطبيق المعايير والأكواد التي تضمن احترام المشاهد لعدم بث أي مواد مسيئة

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعها المقبل المخالفات التي تم رصدها بخصوص إعلان قطونيل الذي يتم عرضه على الفضائيات .

وقال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة ستفحص إعلان شركة قطونيل الجديد لشهر رمضان على أن يبدي كل عضو من أعضاء اللجنة رأيه، موضحًا أن اللجنة ستعلن توصيتها إذا تأكدت من وجود مخالفة بهذا الإعلان.



وأكد الصالحي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إن المجلس حريص كل الحرص على تطبيق أعلى مستويات كافة البرامج والإعلانات الخاصة بموسم شهر رمضان للمعايير والأكواد التي تضمن احترام المشاهد وعدم بث أو نشر أي مواد مسيئة.



فيما قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيناقش الشكاوى الخاصة بإعلان " قطونيل" الذى قدمته الفنانة الأردنية ميس حمدان، مؤكدًا أن المجلس سيواجه أي تجاوزات باللوائح القانونية، موضحًا أن المجلس أيضًا سيناقش بعض المخالفات التليفزيونية التي تم رصدها في أول وثاني أيام رمضان، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها منوهًا إلي أن كل الأعمال يتم رصدها بشكل منتظم، بالإضافة إلي إعداد تقارير حولها.

وأضاف المصدر، أن هناك بعض المخالفات التي تم رصدها في بعض الأعمال الدرامية وستتم مناقشتها في لجنة الدراما برئاسة مجدي لاشين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لجميع المسلسلات والبرامج المذاعة خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن العقوبات التي يفرضها المجلس قد تصل إلى حجب المادة الإعلامية أو الغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه.



وكانت المهندسة مي محمود، عضو مجلس النواب ونائبة شباب الإسكندرية، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون الإعلام بشأن عرض إعلانات قطونيل عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان الكريم.

وطالبت النائبة، بضرورة وقف عرض إعلانات قطونيل وسرعة تدخل الجهات المعنية لأنها لا تتناسب مع تقاليد وأخلاقيات الشعب المصري وتستفز مشاعر المواطنين خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس " كورونا المستجد " وتطبيق عقوبة قانونية على الشركة لخدش الحياء لأهالينا في البيوت المصرية.

وأكدت النائية، أن إعلانات الملابس الداخلية التي تزايدت وتظهر في رمضان أصبحت متجاوزة ولا يجب استمرارها حيث أنه لابد من وقفها فورًا لأنها مستفزة ، كما أن هذا العام قد تجاوزت هذه الإعلانات كل الخطوط لذا لابد من وقفه مع جميع الإعلانات المسيئة للذوق العام عبر شاشات التلفزيون، موضحة أنه يوجد حالة من الغضب لكثير من المواطنين من إعلان شركة ملابس قطونيل والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة، فضلا عن بعض الحركات المستفزة لأهالينا في البيوت المصرية.

وأضافت النائبة، أن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للشعب المصري ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون المصري وحدد عقوبة لها، مطالبة بضرورة اتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورًا على جميع القنوات الفضائية وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.