AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضحية مزحة ترامب .. وفاة أمريكي بعد شرب الكلور .. صور

السبت 25/أبريل/2020 - 08:35 م
الرئيس الامريكي دونالد
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
Advertisements
مريم صليب
خرج الرئيس الامريكي دونالد ترامب منذ أيام و أدلى ببعض التصريحات بشأن علاج فيروس كورونا ، و لكن سرعان ما نفى بعض العبارات و أوضح أنه كان يمزح مع الصحفيين لتحسين موقفه . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن احد المواطنين البالغ من العمر 60 عاما ، توفى نتيجة تناوله بعض الكلور و الكحول في زجاجة على أمل أنها ستعالجه من كورونا كما وصف الرئيس الأمريكي. 

تحكي زوجة المسن المتوفي أنهما تناولا نفس الخلطة كل منهما زجاجته الخاصة ، إلا أنهما شعرا ببعض الألم في المعدة و ضيق التنفس بعدها بدقائق و حاولا الاتصال بالإسعاف. 

حاول الزوج الامساك بالهاتف و الاتصال بأي شخص ينقذهما ، خاصة بعد أن تقيأت زوجته و تحول لون وجهها إلى الأصفر ، و لكن لم يتمكن و فقد وعيه و لم تتمكن الاسعاف من انقاذه فقد كان لقي حتفه بعدها بدقائق. 
ضحية مزحة ترامب .. وفاة أمريكي بعد شرب الكلور .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 محاذير عند استخدام المنظفات لمكافحة كورونا.. تعرف عليها

كارثة.. خلط الكحول مع الكلور ينتج عنه غاز سام

فيديوجراف.. احذر خلط الكلور مع الكحول يسبب كارثة صحية

عقب اعترافها بارتفاع حرارتها.. موقف كوميدي لـ ترامب مع منسقة البيت الأبيض.. فيديو

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

بسبب وباء كورونا.. شاب ثلاثيني يضطر لخلع ضرسه بنفسه باستخدام كماشة

ترشيحاتنا

ممكن أخليك تمضي للزمالك.. ردود فعل السوشيال ميديا بعد مقلب رامز في علي معلول

إحالة 5 مسئولين بالبترول لتسهيل الاستيلاء على 3.4 مليون جنيه

أخبار الفن | أول تعليق من ميس حمدان على إعلان الملابس الداخلية.. أخطاء مسلسلات رمضان 2020

مجلة يابانية تكشف تفاصيل خطيرة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

الكنيسي: كنت مراسلا حربيا في 73 وتقبلت دور أحمد رزق فى الممر

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. علاقة أم على بالصراع بين عز الدين أيبك وشجر الدر

من الحجر المنزلي .. نسرين طافش تتألق بإطلالة بسيطة

بدون جراحة.. تقنية تخلصك من مشاكل البشرة