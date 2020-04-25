ضحية مزحة ترامب .. وفاة أمريكي بعد شرب الكلور .. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن احد المواطنين البالغ من العمر 60 عاما ، توفى نتيجة تناوله بعض الكلور و الكحول في زجاجة على أمل أنها ستعالجه من كورونا كما وصف الرئيس الأمريكي.





تحكي زوجة المسن المتوفي أنهما تناولا نفس الخلطة كل منهما زجاجته الخاصة ، إلا أنهما شعرا ببعض الألم في المعدة و ضيق التنفس بعدها بدقائق و حاولا الاتصال بالإسعاف.





حاول الزوج الامساك بالهاتف و الاتصال بأي شخص ينقذهما ، خاصة بعد أن تقيأت زوجته و تحول لون وجهها إلى الأصفر ، و لكن لم يتمكن و فقد وعيه و لم تتمكن الاسعاف من انقاذه فقد كان لقي حتفه بعدها بدقائق.

خرج الرئيس الامريكي دونالد ترامب منذ أيام و أدلى ببعض التصريحات بشأن علاج فيروس كورونا ، و لكن سرعان ما نفى بعض العبارات و أوضح أنه كان يمزح مع الصحفيين لتحسين موقفه .