إصابة شخصين في تصادم مروع على صحراوى الإسكندرية

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة ملاكي، مساء اليوم السبت، بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.





تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وملاكي أمام مدخل قرية قشوع بطريق "الإسكندرية- القاهرة الصحراوي".





وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم أتوبيس نقل عام رقم "س و ن- 1695"، وسيارة ملاكي رقم " س ع أ – 6186".





أسفر عن إصابة شخصين بإصابات بسيطة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع الأتوبيس والسيارة وإعادة فتح الطريق والتعامل مع الاختناق المروري الناجم عن الحادث.



