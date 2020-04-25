إصابة شخصين في تصادم مروع على صحراوى الإسكندرية

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة ملاكي، مساء اليوم السبت، بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.
تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وملاكي أمام مدخل قرية قشوع بطريق "الإسكندرية- القاهرة الصحراوي".
وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم أتوبيس نقل عام رقم "س و ن- 1695"، وسيارة ملاكي رقم " س ع أ – 6186".
أسفر عن إصابة شخصين بإصابات بسيطة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع الأتوبيس والسيارة وإعادة فتح الطريق والتعامل مع الاختناق المروري الناجم عن الحادث.
تحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية بالواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.