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فن

5 ملاحظات مهمة تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

السبت 25/أبريل/2020 - 09:03 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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قسم الفن
شكك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصداقية برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال عبر فضائية "إم بي سي" في رمضان.

وأشار رواد السوشيال ميديا إلى مجموعة من الملاحظات الواضحة التي تؤكد فبركة البرنامج، من أبرزها..

تكرار الضيوف

لوحظ أن رامز جلال يستضيف بعض الشخصيات المكررة كل عام، ومنهم فيفي عبده مثلا، الضيف الدائم على برامج مقالب رامز جلال، وهو ما يشكك في معرفة هؤلاء الضيوف المكررين لطبيعة البرنامج.

اللاعبون

يعلم الجميع صعوبة ظهور أي لاعب محترف، خاصة في ناد كبير كالأهلي، دون موافقة ناديه ومعرفة تفاصيل البرنامج، ولم يحدث أن تعرض لاعب للعقاب بسبب ظهوره في برنامج رامز جلال، ما يؤكد معرفة اللاعب والنادي بكل التفاصيل.

فريق العمل

يستعين رامز جلال بفريق عامل شبه ثابت، وخاصة في الإعداد، ما يثير الشكوك الشديدة، بحيث يصعب تصديق أن نفس المعد الذي خدع دون دراية العام الماضي، يواصل خداعه للعام التالي دون إثارة أي شكوك.


الفنانون

أكد كثير من الفنانين أن برامج المقالب كلها، وأهمها برنامج رامز جلال مفبرك، وآخرهم عصام كاريكا، الذي نشر فيديو عبر يوتيوب، يتحدث صراحة عن فبركة هذه المقالب، قائلًا: «كل الناس لما بتشوفني عامل الكاميرا الخفية بتقولي والنبي ممكن أسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة؟ هو أنتوا بتكونوا عارفين"»، وصدم كاريكا، متابعيه قائلًا: «أيوا عارفين»، في إشارة منه إلى علمه مسبقًا بكواليس المقلب قبل تصويره، مستعرضًا لقطات سابقة من برنامج «رامز قرش البحر» الذي وقع ضحية فيه منذ سنوات.

المصادر

أكدت العديد من المصادر أيضا أن كل برامج المقالب مفبركة، ومتفق عليها بين الضيف والمذيع، وبرهنوا على كلامهم بالتمثيل الواضح الذي يقوم به الضيوف مقابل مبالغ مالية كبيرة، يحصل عليها الضيف مقابل الظهور كضحية أمام المشاهدين.

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