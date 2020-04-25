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برلمان

الأمين المساعد لـ مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

السبت 25/أبريل/2020 - 08:34 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الرحمن سرحان
وجه المستشار عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، التهنئة إلى جموع الشعب المصري، وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى جيشنا العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء عيد العزة والكرامة.

وقال هلال فى بيان له، فى هذه المناسبة لابد وأن نذكر بكل فخر واعتزاز الزعيم السابق انور السادات، والرئيس محمد حسني مبارك رؤساء مصر السابقين، الذين قادو معركة الحرب والسلام والتحرير ، كل عام وكل قطرة دم او عرق سالت وتسيل كل يوم من مصري على هذه الأرض المباركة محفوظة ومقدرة وصاحبها عزيز علينا.

وتابع  الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، كل عام وكل من حارب بالأمس ويحارب الآن من أجل مصر بخير وسلامة وصحة يا رب، وهنيئا للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذه البلد، لهم الفردوس بما ضحوا في سبيل الله ومن أجل الوطن .
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