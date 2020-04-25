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محافظات

كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة

السبت 25/أبريل/2020 - 09:47 م
فى معارض اهلا رمضان
فى معارض اهلا رمضان بالبحيرة كيلو اللحمة 100جنيه
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جمالات الدمنهوري

شهد مركز ادكو بمحافظة البحيرة مبادرة لإقامة معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك  لمحاربة  ارتفاع الأسعار وجشع الجزارين التى تستغل الظروف التى تمر بها البلاد بشأن انتشار وباء كورونا.

وتمت إقامة معرض اللحوم المخفضة بسعر 100 جنيه للكيلو برعاية إحدى الشركات  بأرض الوحدة المحلية بجوار سوق السمك بادكو شارع جمال عبد الناصر وتم البيع للمواطنين بسعر100 جنيه .

وشهدت المعرض إقبالا كبيرا من جميع  المواطنين حيث يخضع المعرض تحت إشراف كامل لعملية ذبح وبيع وتداول اللحوم عن طريق الطب البيطري برئاسة الدكتورحسام خرابة والدكتور  محمد شقيدف مدير المجزر الآلى.

فيما أشار فارس حبيب مدير الإدارة التموينية بادكو إلى إلى تشغيل معرض لبيع السلع الغذائية غدا الأحد لبيع السلع باسعار مخفضة لجميع السلع الغذائية بأسعار

كما شهدت مبادرة إقامة معارض اهلا رمضان بمركز ومدينة ادكو بيع منتجات الالبان بأسعار تنافسية للمواطنين لمحاربة جشع التجار وشهدت إقبال كبير واستحسان من المواطنين .

واقيمت معارض اهلا رمضان بادكو  تحت إشراف كامل من الرقابة الصحية لبيان مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وبمتابعة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو والرقابة التموينية حيث يستمر إقامة المعارض طوال شهر رمضان.


كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
كيلو اللحمة بـ 100جنيه.. إقبال كبير على معارض أهلاً رمضان بالبحيرة
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