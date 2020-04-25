شاهد..السقا يطلب من نيللي كريم رعشة عينيها أمام الجماهير.. تفاصيل

في ثاني حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم، تظهر الفنانة نيللي كريم كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا" الذي تعرضه "MBC مصر" الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.





وخلال الحلقة طلب الفنان أحمد السقا من نيللي كريم طلبا غريبا، قائلا:" عاوز نيللي تعمل التريد مارك بتاعها وهى حركة رعشة عينها"..





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.