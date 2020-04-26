AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية: طرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه.. اليوم

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي

تطرح وزارة المالية اليوم، الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، بغرض السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.



قالت الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ10.5 مليار جنيه.


ووفقا لما تستهدفه وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري من طرح لأدوات الدين العام، المقررة بـ46.5 مليار جنيه للسيطرة على عجز الموازنة.


ومع طرح وزارة المالية اليوم لأجلي خزانة بـ19 مليار جنيه سيتبقي لها طرحين آخرين بـ 27.5 مليار جنيه خلال يومي الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.


وتعتمد الحكومة على طرح أدوات الدين باعتبارها أداة تمولية للسيطرة على الموازنة العامة وسط تحذيرات من المعنيين بالشأن الاقتصادي، بتأثيرها على الاقتصاد القومي إذا ما توسعت الحكومة في الاعتماد عليها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية تبيع أذون خزانة بـ14.5 مليار جنيه..اليوم

المالية تبيع أذون خزانة..غدا

المالية تبيع أذون خزانة بـ14.5 مليار جنيه .. اليوم

غداً.. المالية تبيع أذوناً بـ 14.5 مليار جنيه

المالية تبيع أذون خزانة بـ14.5 مليار جنيه .. اليوم

المالية تبيع أذون خزانة بـ14.5 مليار جنيه ..اليوم

ترشيحاتنا

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور

الأوقاف: 3 شروط لإذاعة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب

حدث ليلا .. حبس سما المصري .. مصالح تعود للعمل الجزئي اليوم .. وترامب يبيع أردوغان

نبيلة عبيد توجه رسالة لـ محمد منير بعد رأيه في مسلسل سكر زيادة

امير كرارة يستعين بلازمة فيلم كازابلانكا في مسلسل الاختيار

حدث في 3 رمضان.. تُوفيت فاطمة الزهراء بنت الرسول.. وحادثة التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور