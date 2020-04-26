المالية: طرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه.. اليوم





تطرح وزارة المالية اليوم، الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، بغرض السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.





قالت الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ10.5 مليار جنيه.





ووفقا لما تستهدفه وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري من طرح لأدوات الدين العام، المقررة بـ46.5 مليار جنيه للسيطرة على عجز الموازنة.





ومع طرح وزارة المالية اليوم لأجلي خزانة بـ19 مليار جنيه سيتبقي لها طرحين آخرين بـ 27.5 مليار جنيه خلال يومي الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.





وتعتمد الحكومة على طرح أدوات الدين باعتبارها أداة تمولية للسيطرة على الموازنة العامة وسط تحذيرات من المعنيين بالشأن الاقتصادي، بتأثيرها على الاقتصاد القومي إذا ما توسعت الحكومة في الاعتماد عليها.