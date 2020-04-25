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سيارات

نصائح مهمة يجب اتباعها أثناء القيادة في الصيف

السبت 25/أبريل/2020 - 08:59 م
القيادة في الصيف
القيادة في الصيف
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اشرف عطية
مع دخول فصل الصيف يجب عليك معاملة سيارتك معاملة خاصة نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة و هو ما يؤثر بالسلب علي السيارة لذلك يجب اتباع بعض التعليمات و الكثير من السائقين يجهلون هذه التعليمات لذا سنطرحها عليكم في هذا الموضوع ....
  

تعليمات مهمة يجب اتباعها اثناء القيادة في الصيف :

1-مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء وانفجار الإطارات.

2-التأكد من دورة التبريد والفرامل، لتفادي آثار ارتفاع درجات الحرارة.

3-يفضل تجنب القيادة في الطرق شديدة الازدحام، لتفادي ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.

4- تجنب قيادة السيارة في أوقات الحر القصوى، حيث يفضل الخروج في الصباح الباكر.

5-التحقق دائمًا من مياه “الردياتير” وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.

6-تجنب تزويد مياه “الردياتير” الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل.

7- يفضل استخدام الطرق المسطحة بدلًا من الجسور والأنفاق.

8- ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد.

9- التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء في وجه السائق.

10- التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه.

11- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.

12- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.

13- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

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