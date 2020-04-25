نصائح مهمة يجب اتباعها أثناء القيادة في الصيف

1-مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء وانفجار الإطارات.
2-التأكد من دورة التبريد والفرامل، لتفادي آثار ارتفاع درجات الحرارة.
3-يفضل تجنب القيادة في الطرق شديدة الازدحام، لتفادي ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.
4- تجنب قيادة السيارة في أوقات الحر القصوى، حيث يفضل الخروج في الصباح الباكر.
5-التحقق دائمًا من مياه “الردياتير” وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.
6-تجنب تزويد مياه “الردياتير” الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل.
7- يفضل استخدام الطرق المسطحة بدلًا من الجسور والأنفاق.
8- ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد.
9- التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء في وجه السائق.
10- التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه.
11- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.
12- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.
13- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.