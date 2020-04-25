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محافظات

محافظ القاهرة: تواصل مستمر مع غرف عمليات الأحياء لرصد مخالفات البناء

السبت 25/أبريل/2020 - 09:32 م
ازالة مخالفات المباني
ازالة مخالفات المباني
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان هناك في متابعة مستمرة لغرف عمليات الأحياء لمتابعة الحملات التي تستهدف تنفيذ قرارات القيادة السياسية بإزالة مخالفات البناء وتقديم المخالفين للنيابة العسكرية .


وشدد المحافظ على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وكذلك حملات الأحياء لإزالة الاشغالات ورفع كفاءة الشوارع.


وفي هذا السايق قام حي حلوان بحملة مكبرة شملت تنفيذ قرار إزالة زيادات خارجه عن البلوك واسوار من الطوب الابيض والاحمر واعمدة خرسانية وعشش بمنطقة المشروع الأمريكي ، كما تم إزالة في المهد بمساحة 600 م بمجاورة 6بلوك 25.


كما شملت الحملة اعمال نظافة ورفع كفاءة الشوارع بطريق كورنيش كفر العلو وشارع عمر بن عبد العزيز ، و رفع رتش ومخلفات بشارع أطلس وشارع العزبتين.


زتم إيقاف أعمال بناء مخالف بالمساكن الاقتصادية شارع عاطف البرقوقي ، وبالمرور تم اكتشاف 4( غرز) بموقف عين حلوان ومصادرة عدد الشيش بها.

محافظ القاهرة: تواصل مستمر مع غرف عمليات الأحياء لرصد مخالفات البناء
محافظ القاهرة: تواصل مستمر مع غرف عمليات الأحياء لرصد مخالفات البناء
محافظ القاهرة: تواصل مستمر مع غرف عمليات الأحياء لرصد مخالفات البناء
محافظ القاهرة: تواصل مستمر مع غرف عمليات الأحياء لرصد مخالفات البناء
محافظ القاهرة: تواصل مستمر مع غرف عمليات الأحياء لرصد مخالفات البناء
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