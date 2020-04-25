محافظ القاهرة: تواصل مستمر مع غرف عمليات الأحياء لرصد مخالفات البناء





وشدد المحافظ على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وكذلك حملات الأحياء لإزالة الاشغالات ورفع كفاءة الشوارع.





وفي هذا السايق قام حي حلوان بحملة مكبرة شملت تنفيذ قرار إزالة زيادات خارجه عن البلوك واسوار من الطوب الابيض والاحمر واعمدة خرسانية وعشش بمنطقة المشروع الأمريكي ، كما تم إزالة في المهد بمساحة 600 م بمجاورة 6بلوك 25.





كما شملت الحملة اعمال نظافة ورفع كفاءة الشوارع بطريق كورنيش كفر العلو وشارع عمر بن عبد العزيز ، و رفع رتش ومخلفات بشارع أطلس وشارع العزبتين.



