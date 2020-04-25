رمضان بطعم العزل.. ماذا يحدث في القليوبية بعد ظهور حالات كورونا بشبرا وبنها

فرضت محافظة القليوبية الحجر المنزلي الإجباري على عدد من المناطق ببنها ومسطرد بشبرا الخيمة ومن المقرر رفع العزل بمنطقة المرجوشي في بهتيم غدا عقب انتهاء مدة العزل وسلبية نتاىج العينات التي أخذت لبعض الأهالي في 37 منزلا.





وقامت الاجهزة المعنية بفرض عزل منزلى بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا لأسرة سائق توك توك اليوم.





وفي قرية دملو التابعة لمركز بنها تم فرض عزل سكان شارع المحطة أمام الوحدة الصحية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل الشارع إلى حالتين و5 حالات مشتبه في إصابتها بينهم حالتين ثبت سلبيتهما.





وسيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية وفي حالة ثبوت أي إصابات سيجري نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر خلال فترة العزل المقررة 14 يوما.





من جانبه تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عملية فرض الحجر الصحى بالمناطق التى تقرر غلقها





وأكد المحافظ أنه جرى التنبيه على قاطني الشارع بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم وفرض كردون أمني بالمناطق لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين مع تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل





واضاف المحافظ انه تقرر توفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن، وتطوع الشباب داخل القرية.





من ناحية اخرى ولم يمنع العزل من الاحتفال بشهر رمضان حيث حرص بعض الشباب والأسر على تعليق الزينة فى البلكونات وعلى نوافذ المنازل لإضفاء بعض الأجواء الرمضانية بالمنطقة وإدخال البهجة على اهالى المنطقة وعدم حرمانهم من أجواء رمضان