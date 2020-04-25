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محافظات

إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بدمياط

السبت 25/أبريل/2020 - 09:43 م
إزالة 6 حالات تعد
إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف ب
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زينب الزغبي
نفذت محافظة دمياط، اليوم ، حملة تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وإبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وياقوت ورد رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة لازالة صور التعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعية.

وأسفرت عن إزالة حالة بناء بالمخالفة بمدينة عزبة البرج على مساحة ٨٥ مترا مربعا، إضافة إلى إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بكفر سعد عبارة عن أعمال حفر تمهيدا لبدء عمل خرسانة على مساحة ١٢٠ م٢.

وكذلك ٤ حالات تعدِ على أراضى زراعية لمكامير فحم على مساحة ٦٠٠ م٢ بكفر البطيخ، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الفترة الماضية بكافة المراكز والمدن ١٣٢ حالة على مساحة ٢٠٦٨٣ متر مربع..

ياتى ذلك فى إطار حرص الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط على التصدى لكافة صور التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف ووقف استنزاف الرقعة الزراعية.

كما ياتي وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وفى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات جائحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بدمياط
إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بدمياط
إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بدمياط
إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بدمياط
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