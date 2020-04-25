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فن

الحلقة الثانية من مسلسل البرنس.. حبس شقيق نور ووفاة والد محمد رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها عودة نور إلى منزلها، بعدما طلقها زوجها الجواهرجى أمام أهل الحارة، فيما أخذت القوة الأمنية شقيقها إلى القسم بعد ضبط المسروقات فى شقتهم.

أيضا كان فتحى شقيق رضوان يخطط لأمر آخر، فمجرد علمه بطلاق نور توجه إليها وطلب منها أن ترتبط به، لتطرده علا ووالدتها، قبل أن يتسبب لهم فتحى فى فضيحة بالشارع.


وانتهت أحداث الحلقة بوفاة عبدالعزيز مخيون "والد رضوان"، وفى انتظار الحلقات التالية لكشف المزيد من الأحداث.

ويعرض مسلسل "البرنس" يوميا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحا.

ويشارك فى بطولة العمل، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "البرنس" ثانى عمل يجمع بين المخرج محمد سامى ومحمد رمضان، بعد أن قدما مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحا واضحا.
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