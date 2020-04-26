فرح القرية كلها .. شاهد ماذا قال القبطي صاحب أكبر مفاجأة للمسلمين في رمضان؟

المحبة والإخاء ليست شعارات .. هكذا قال ارمانيوس فوزي ملك ابن قرية الحتاحتة بسمالوط، والذي قام بإهداء أهل قريته فانوس عملاق تم وضعه أمام المسجد الشرقي بالقرية.









يقول ارمانيوس صاحب ٣٦ عاما ويمتلك ورشة لتصنيع الموبيليا بالقرية، إن المحبة بين المسلمين والأقباط ليست شعارات، وأردت أن أدخل الفرحة على كل أهالي القرية بشئ ملموس.









وأضاف "منذ أيام قلائل احتفلنا جميعا بعيد القيامة المجيد، وفي هذا اليوم لم يتوقف تليفوني عن المعايدات وشعرت بحب المسلمين يغمرني، وأردت أن أعيد على كل مسلمي القرية بالفعل فكان تفكيري هو عمل فانوس كبير بورشتي وصممت الفانوس بارتفاع ٤ أمتار و٣٠ سنتيمتر تم تنفيذ شاسيه الحديد بورشة حدادة وقمت بتغليفه بالخشب المحفور بالكمبيوتر برسومات المسجد وكلمات رمضان كريم، وبعد أن انتهيت من تنفيذه حملته أنا وأصدقائي ووضعناه أمام المسجد وخلق معه البهجة والسرور لكل أهالي القرية.









وأوضح ارمانيوس ذكرياته مع شهر رمضان بقوله فرحة الأقباط برمضان لا تقل عن فرحة المسلمين، ففي الشهر الكريم كثير من أصدقائي المسلمين وجيراني يعزموننا على الإفطار، وأشارك أصدقائي وجيراني الصوم ١٠ أيام في السنة، أما المسحراتي فهو قصة عشق لأولادي ففي العام الماضي تم منع المسحراتي من المرور وذهبت لكل أهالي القرية حتى يعود المسحراتي مرة أخرى فابني ينتظر أن ينادي عليه المسحراتي مع كل سحور عند مروره على المنازل.







