AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل صلاة الفجر لا تصح إلا بدعاء القنوت؟ الإفتاء تجيب

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دعاء القنوت مختلف فيه بين المذاهب فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ ، وَأَمَّا فِى الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ).

أضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « هل صلاة الفجر لا تصح إلا بدعاء القنوت؟»، أن العلماء اختلفوا فى القنوت فقالوا هل المقصود به الدعاء ام المقصود به طول القراءة لأن هناك حديث يقول "أفضل الصلاة طول القنوت" فالمقصود بالقنوت هنا هو القرآن ام الدعاء. 

وتابع انه لو لم يقنت الإمام فى صلاة الفجر فالصلاة صحيحة، وكذلك يجب على المأموم أن يتبع الإمام.


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من فاتته سنة الفجر القبلية ويريد أن يصليها بعد فريضة الفجر فيشرع له ذلك.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز أن أصلى سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة؟»، أن من فاتته سُنة الفجر القبلية فليصليها بعد صلاة الصبح، وقد ورد فى الحديث الشريف أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد فاتته سنة الفجر القبلية فقضاها بعد أن صلى الفريضة، وعليه فلا حرج فى ذلك. 

صلاة الجماعة واجبة على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء ولا فرق في ذلك بين صلاة الفجر وغيرها من الصلوات.

وصلاة الفجر أولى أن يحافظ عليها في الجماعة لعدة أمور: الأول، ما جاء في فضل أدائها جماعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: بشِّر المشَّائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح.

الثاني: مخالفة المنافقين الذين تثقل عليهم هذه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبْوا.. متفق عليه، والثالث: أن يبدأ المسلم يومه بهذه الحسنات المباركات، التي ينالها بوضوئه ثم ذهابه إلى بيت من بيوت الله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سُوقه خمسة وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلَّى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صلِّ عليه، اللهم ارحمه.. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.

ومن الأدعية المأثورة أثناء الذهاب إلى المسجد: "اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، اللهم أعطني نورًا. بهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى صلاة الفجر، والحديث في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صليت الفجر قبل الشروق بـ 10 دقائق.. هل تعتبر حاضرة؟

الوقت الشرعي بين الأذان والإقامة في الصلوات .. الإفتاء تحدده

الفرق بين صلاتي الفجر والصبح

من فاتته صلاة الفجر بسبب النوم.. علي جمعة: حرام في هذه الحالة فقط

هل يجوز أداء السنة بعد الفراغ من صلاة الفجر.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

بعد أنباء كاذبة عن وفاته .. رئيس كوريا الشمالية يستأنف نشاطه.. تفاصيل

#لما_كنا_صغيرين يتصدر تويتر.. ومغردون: من أجمل المسلسلات

فى ثانى أيام رمضان.. انتشار أمني كبير لتنفيذ قرار حظر التجول على مستوى الجمهورية

الأوقاف: 3 شروط لإذاعة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب

بعد عرض الحلقة 2 من مسلسل النهاية.. #عمرو_عبد_الجليل يتصدر تويتر

الحياة لازم تعود لطبيعتها.. أحمد موسى: لماذا لا نفكر في استئناف الدوري المصري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنه كابوس.. بيل جيتس يصدم العالم بتوقعات محبطة عن كورونا

قبل 130 عاما .. ضابط مصري يتنبأ بموعد رمضان والعيد 2020

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة